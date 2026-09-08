Суд отказал «Партии пенсионеров» в регистрации списка на выборах в Заксобрание Калининградской области

Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе решение об отмене регистрации списка «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на выборах в Законодательное собрание Калининградской области. Иск подало региональное отделение «Справедливой России» из-за нарушений при выдвижении кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд оставил в силе отмену регистрации «Партии пенсионеров» на выборах в Калининградской области

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Суд оставил в силе отмену регистрации «Партии пенсионеров» на выборах в Калининградской области

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Как рассказал руководитель калининградского отделения «Справедливой России» Юрий Шитиков, список из 59 кандидатов утвердили на собрании, в котором участвовали девять человек. В ходе судебного процесса представители Партии пенсионеров сообщили, что региональное отделение насчитывает 12 человек.

О проведении собрания, на котором выдвигались кандидаты, областная избирательная комиссия сообщила 18 июня. На нем утвердили кандидатов в депутаты Заксобрания по единому и одномандатным округам, а также претендентов на муниципальные выборы.

Изначально избирком заверил список из 59 кандидатов, однако позднее исключил из него девять человек. Общерегиональную часть списка возглавлял генеральный директор «Балтийской перевозочной компании» Евгений Храмов. Вторым шел бывший председатель калининградского отделения партии, действующий депутат Владимир Вуколов, третьим — учредитель стоматологической клиники «Мир улыбок» Юрий Ляпин.

Кроме того, в регистрации отказали 18 кандидатам Партии пенсионеров, выдвинутым по одномандатным округам на выборах в окружной Совет Гурьевска. По данным Гурьевской территориальной избирательной комиссии, основанием также стало нарушение порядка выдвижения.

Матвей Николаев