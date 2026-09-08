Петербургское «Яблоко» сообщило о попытках взлома аккаунтов кандидатов

Петербургское отделение партии «Яблоко» сообщило о продолжающихся попытках неизвестных получить доступ к аккаунтам кандидатов в депутаты Государственной думы. По данным партии, такие инциденты происходят на протяжении нескольких последних дней.

«Однократные попытки входа в аккаунты коснулись и официальных аккаунтов Петербургского отделения партии. Несколько раз неизвестные пытались получить доступ к одной из "запрещенных соцсетей"», — сообщили в городском отделении «Яблока».

Отмечается, что недобросовестным лицам получить доступ не удалось.

Матвей Николаев