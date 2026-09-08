Вывод нового жилья в Петербурге за семь месяцев сократился на 42%

Петербургские застройщики по итогам семи месяцев 2026 года сократили объем вывода жилья на рынок на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 641 тыс. кв. м. Одновременно покупатели стали медленнее пополнять счета эскроу, а уровень покрытия долга застройщиков средствами покупателей снизился, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге застройщики сократили запуск новых проектов до минимума с 2022 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге застройщики сократили запуск новых проектов до минимума с 2022 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Во втором квартале задолженность застройщиков по проектному финансированию в Северо-Западном федеральном округе выросла с 1,019 трлн до 1,092 трлн рублей. Объем неиспользованных кредитных линий также увеличился — с 2,268 трлн до 2,348 трлн рублей.

При этом поступления покупателей на счета эскроу за квартал снизились с 167 млрд до 155 млрд рублей, или примерно на 7%. В результате уровень покрытия задолженности средствами покупателей, согласно обзору Банка России, сократился с 63% до 58%.

На фоне ухудшения показателей застройщики Петербурга начали сокращать объемы вывода жилья на рынок. Если текущая динамика сохранится, по итогам 2026 года объем новых запусков может составить около 1,3 млн кв. м. Это станет минимальным показателем как минимум с 2022 года.

Матвей Николаев