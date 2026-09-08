«КДС-Групп» проведет инженерные изыскания для выхода станции «Театральная»

Инженерные изыскания для строительства выхода станции метро «Театральная» в Петербурге проведет компания «КДС-Групп». Она стала победителем конкурса, объявленного городским «Метропроектом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Метропроект» заключит с «КДС-Групп» контракт на изыскания для станции «Театральная»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ «Метропроект» заключит с «КДС-Групп» контракт на изыскания для станции «Театральная»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Протокол подведения итогов опубликован 8 сентября. В конкурсе участвовали две компании — «КДС-Групп» и ООО «Экспертная оценка». Победителю предстоит выполнить работы за 23,5 млн рублей.

Первый конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, после чего «Метропроект» объявил процедуру повторно.

«КДС-Групп» также проводит инженерные изыскания для продолжения Красносельско-Калининской линии до станции «Суворовская» и тупиков на правом берегу Невы. В частности, компания бурит скважины под будущую коричневую линию метро, в том числе непосредственно в русле Невы.

Станцию «Театральная» полностью построили под землей в конце 2024 года. При этом выход на поверхность до сих пор не построен.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что «Метропроект» повторно выставил на торги изыскания для выхода «Театральной».

Матвей Николаев