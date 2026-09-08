Более 220 млн рублей взыскали за хищение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти

Более 220 млн рублей взыскали с нарушителей за незаконное потребление электроэнергии в Петербурге и Ленинградской области за семь месяцев 2026 года. За этот период «Россети Ленэнерго» выявили 1072 случая бездоговорного и безучетного потребления, сообщили в пресс-службе компании.

Почти 600 нарушений связаны с самовольным подключением к сетям без договора. По ним нарушители должны были возместить более 152 млн рублей за 19,4 млн кВт·ч электроэнергии.

Еще 491 случай специалисты выявили из-за вмешательства в работу приборов учета. Сумма начислений по этим нарушениям составила около 67 млн рублей.

В «Россети Ленэнерго» напомнили, что за незаконное подключение и вмешательство в работу счетчиков предусмотрены административные штрафы. Для граждан они могут достигать 15 тыс. рублей, для юридических лиц — 200 тыс. рублей.

О возможном нарушении могут свидетельствовать дополнительные провода от линии электропередачи, низкое напряжение в сети и электропроводка, проложенная в обход приборов учета.

Карина Дроздецкая