Суд отменил регистрацию двух кандидатов КПРФ на выборах в Заксобрание Псковской области

Псковский областной суд отменил регистрацию кандидата от КПРФ Александра Кутелева на выборах в Законодательное собрание региона. Основанием стало наличие у него иностранных финансовых инструментов, о которых кандидат не сообщил избирательной комиссии и не принял мер по их отчуждению, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Псковской области суд отменил регистрацию кандидата КПРФ из-за иностранных финансовых инструментов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Псковской области суд отменил регистрацию кандидата КПРФ из-за иностранных финансовых инструментов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Административный иск к региональному отделению КПРФ и выдвинутому им кандидату подала Избирательная комиссия Псковской области. В ходе проверки комиссия выявила у Кутелева иностранные финансовые инструменты.

Как установил избирком, кандидат не предпринял мер по их отчуждению и не уведомил комиссию об их наличии.

Суд удовлетворил административный иск и отменил регистрацию господина Кутелева в составе единого списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Псковской области восьмого созыва.

Также в этот день суд удовлетворил аналогичный иск в отношении кандидата от КПРФ Валентины Акимовой. Как и у господина Кутелева, избирком выявил у нее зарубежные активы. Оба кандидата баллотировались в областной парламент в составе списка. Всего от КПРФ на выборах в Заксобрание Псковской области по списку баллотируются 43 человека, включая кандидатов Акимову и Кутелева. По одномандатным округам компартия выдвинула 13 представителей.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с «Ъ Северо-Запад» рассказал, что обнаружить спорные финансовые инструменты удалось после запроса в профильные органы.

«Могу сказать, что фигурировали американские банки и финансовые ресурсы на счетах этих кандидатов. Видимо когда-то пользовались ими. В этом году мы активно пользуемся поддержкой органов, которые это [наличие иностранных активов, в том числе, криптовалюты] контролируют. Мы сами не проверяем ничего и не выносим таких решений. Отправляем запрос на каждого кандидата, независимо от партии, и получаем ответ»,— рассказал глава избиркома.

Господин Сопов добавил, что избирательная комиссия в подобных случаях предупреждает кандидатов о выявленных замечаниях и предлагает самостоятельно устранить нарушения: либо документально опровергнуть это, либо обратиться в суд. Также глава комиссии добавил, что коммунисты не пытались как-либо разобраться с активами, поэтому решения суда он считает закономерными.

Матвей Николаев, Константин Леньков