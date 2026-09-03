Главные новости к вечеру 3 сентября

Лавров заявил о закрытии институтов Гете в Петербурге после закрытия Русского дома

В Петербурге задержали 13 человек за обман мужчин в барах и ресторанах

«Электрохаб» планирует открыть электрозарядный комплекс для авто у «Севкабель порт»

«Газнефтесервис» арендовал более 600 рабочих мест под штаб-квартиру в Петербурге

Организаторы заявили, что концерты Канье Уэста в Петербурге не отменят

АГР перезапустил завод в Сестрорецке с новым кроссовером Tenet

Израильская El Al возобновит прямое авиасообщение с Петербургом

Доходы бюджета Петербурга за восемь месяцев выросли на 7%

Политолог прогнозирует явку выше 40% на выборах в Петербурге

Дело Ильи Ремесло собираются передать на рассмотрение в петербургский суд