Главные новости к вечеру 3 сентября
Лавров заявил о закрытии институтов Гете в Петербурге после закрытия Русского дома
В Петербурге задержали 13 человек за обман мужчин в барах и ресторанах
«Электрохаб» планирует открыть электрозарядный комплекс для авто у «Севкабель порт»
«Газнефтесервис» арендовал более 600 рабочих мест под штаб-квартиру в Петербурге
Организаторы заявили, что концерты Канье Уэста в Петербурге не отменят
АГР перезапустил завод в Сестрорецке с новым кроссовером Tenet
Израильская El Al возобновит прямое авиасообщение с Петербургом
Доходы бюджета Петербурга за восемь месяцев выросли на 7%
Политолог прогнозирует явку выше 40% на выборах в Петербурге
Дело Ильи Ремесло собираются передать на рассмотрение в петербургский суд