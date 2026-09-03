Политолог прогнозирует явку выше 40% на выборах в Петербурге

Явка на сентябрьских выборах в Санкт-Петербурге может преодолеть отметку в 40% считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Своим мнением он поделился на встрече «Экспертного клуба Санкт-Петербурга» 3 сентября. Драйвером роста числа проголосовавших станет напряженная по сравнению с 2021 годом обстановка в стране. Пять лет назад явка в Петербурге на выборах в Законодательное собрание составила 35%, в Государственную думу — 37%. В последний раз парламентские выборы в Северной столице преодолевали порог в 40% 15 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперт сделал прогноз о том, какой будет явка на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Эксперт сделал прогноз о том, какой будет явка на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Я считаю, что явка будет больше, чем в 2021 году, по нескольким причинам. Во-первых, 2021 год был очень спокойный, до начала специальной военной операции, а в спокойной обстановке избиратель не так активно голосует. Когда есть определенные вызовы, напряженность, избиратель понимает, почему нужно проголосовать — чтобы отстоять какую-то точку зрения. Это будет помогать тому, чтобы людей на избирательных участках было больше, чем в прошлый избирательный цикл. Второй момент — это изменение состава избирателей. В этом году будет очень много людей, которые впервые придут проголосовать. Результат позитивной демографической ситуации 20 лет назад в Петербурге — эти ребята сейчас впервые приходят голосовать, и им это интересно»,— полагает господин Солонников.

Политолог уточнил, что соответствующий вывод он сделал на основе состоявшихся фокус-групп в рамках работы Общественной палаты Санкт-Петербурга. Также в ОП выявили тенденцию среди избирателей, которые раньше не принимали участия в выборах, но в этот политический сезон решили проголосовать. Отдельно господин Солонников выделил особую категорию избирателей, которые решили поддержать «самую удивительную партию». Эксперт оценивает такую социальную группу в долю процента или процент от общего числа проголосовавших.

По итогам выборов 2021 года, на выборах в Заксобрание приняли участие 35,5% избирателей, а в думской кампании — 37,3%. В тот раз Северная столица вновь продемонстрировала наименьший интерес избирателей к выборам среди регионов. В 2024 году, когда выбирали губернатора Петербурга и депутатов местных советов, город вновь вошел в число регионов с самой низкой явкой. Тогда на участки пришли 37,7% избирателей.

В июне председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, также возглавляющий городское отделение «Единой России», спрогнозировал явку в 2026 году на уровне 50%.

Выборы в Петербурге будут длиться три дня — с 18 по 20 сентября. В эти дни горожане будут выбирать депутатов Заксобрания и Государственной думы.

Константин Леньков