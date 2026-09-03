Доходы бюджета Петербурга за восемь месяцев выросли на 7%

В бюджет Санкт-Петербурга за январь—август 2026 года поступило 969,6 млрд рублей — 66,3% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 7%, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюджет Петербурга за восемь месяцев исполнен по доходам на 66,3%, заявил Корабельников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Бюджет Петербурга за восемь месяцев исполнен по доходам на 66,3%, заявил Корабельников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Рост поступлений зафиксирован по всем основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц — 11,6%, налогу на прибыль организаций — 102,6%, имущественным налогам — 127,1%, доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса — 105,6%»,— сообщил господин Корабельников в своем Telegram-канале.

Собственные налоговые и неналоговые доходы города составили 943,8 млрд рублей. Основной объем — 70,9% — сформировали поступления по налогу на доходы физических лиц (412,6 млрд рублей) и налогу на прибыль организаций (256,2 млрд рублей).

Расходы бюджета за восемь месяцев составили 951,2 млрд рублей — 57,6% от годового плана. В абсолютном выражении они выросли на 99,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Матвей Николаев