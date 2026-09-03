Организаторы заявили, что концерты Канье Уэста в Петербурге не отменят

Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября состоятся, заявила директор агентства SAY Agency Анна Субчева. По ее словам, организаторы не рассматривают ни отмену, ни перенос выступлений на другую дату или площадку.

«Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем»,— сказала госпожа Субчева. Она отметила, что информация о концертах не удалена ни с ресурсов артиста, ни с площадок организаторов.

По словам директора агентства, продажа билетов началась после согласования, однако из-за «уникальности мероприятия» организаторам потребовалось оформить дополнительные документы. Часть из них уже готова и находится на проверке. После получения необходимых решений, по ее словам, вопросы будут сняты.

Госпожа Субчева также заявила, что отменить концерт может организатор или артист, тогда как площадка самостоятельно этого сделать не может. Перенос с «Газпром Арены» также не рассматривается. По словам директора агентства, стадион выбрали в том числе из-за крыши, которая позволит провести концерты в октябрьскую погоду.

О том, что Канье Уэст даст первые публичные сольные концерты в России, SAY Agency объявило 17 августа. Выступления запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Организаторы сообщали о продаже около 81 тыс. билетов за первые сутки и более 100 тыс. за два дня.

24 августа «Газпром Арена» заявила, что не заключала договор аренды и концерты на стадионе пройти не могут. Позднее площадка сообщила, что рекламная кампания и продажа билетов начались без необходимых документов.

Карина Дроздецкая