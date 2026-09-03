«Электрохаб» планирует открыть электрозарядный комплекс для авто у «Севкабель порт»

Московская компания «Электрохаб» в 2028 году планирует открыть электрозаправку рядом с общественным пространством «Севкабель порт», что на Кожевенной улице. Об этом «Ъ Северо-Запад» рассказал гендиректор компании Павел Дербенцев. По его словам, на новой площадке будет установлено шесть зарядных станций по 500 кВт каждая. Также фирма в 2027 году намерена запустить электрохаб на Рыбинской улице в районе Обводного канала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На новой площадке будет установлено шесть зарядных станций

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ На новой площадке будет установлено шесть зарядных станций

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Вчера, 2 сентября, состоялось открытие многофункционального зарядного комплекса «Правобережный» на Октябрьской набережной, 108. Это уже третий хаб московской компании в Петербурге, но самый большой по размерам, причем не только в городе, но и на всей территории СНГ. Площадка вместила 22 быстрых электрозарядных станции российского производства ReWatt мощностью до 240 кВт и 80 портов, что позволяет обслуживать 1100 авто в сутки, в том числе коммунальную технику, электробусы и грузовые электромобили.

По словам господина Дербенцева, инвестиции в «Правобережный» составили около 500 млн рублей. Ранее в среднем запуск одного электрохаба в Петербурге обходился компании в 200 млн рублей.

По данным администрации Петербурга, на 2 сентября 2026 года в городе работает около 500 электрозарядных станций. В свою очередь, городское правительство стимулирует горожан переходить на экологичные виды транспорта с помощью нулевого транспортного налога на электрокары и авто на газовом топливе (введен до 2031 года), предоставления бесплатной парковки для электромобилей, а также субсидий на переоборудование машин на газ.

Владимир Колодчук