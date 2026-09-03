«Газнефтесервис» арендовал более 600 рабочих мест под штаб-квартиру в Петербурге

Группа компаний «Газнефтесервис» организовала штаб-квартиру в Петербурге в сервисном офисе «Практик Охта», арендовав более 600 рабочих мест. Сделка стала крупнейшей на рынке гибких офисных пространств и коворкингов города, сообщил консультант сделки Maris.

Стоимость аренды не раскрывается. В Maris отметили, что сделка стала крупнейшей в сегменте гибких офисов и коворкингов в Петербурге за всю историю рынка и одной из крупнейших в России.

«Практик Охта» — один из 11 сервисных офисов сети «Практик» в Петербурге. Его площадь составляет 4,65 тыс. кв. м, пространство рассчитано на 951 рабочее место.

Всего сеть «Практик» объединяет 16 сервисных офисов в России и Казахстане общей площадью более 28 тыс. кв. м.

Карина Дроздецкая