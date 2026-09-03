Израильская El Al возобновит прямое авиасообщение с Петербургом
Израильская авиакомпания El Al Israel Airlines открывает прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Петербургом. Об этом сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова, пишет «Фонтанка».
El Al запустит прямые рейсы между Тель-Авивом и Петербургом
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Национальный перевозчик Израиля открывает прямое сообщение между двумя городами»,— сообщила собеседница издания.
Время в пути составит около 5 часов 15 минут. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-900 (Boeing 739), который в зависимости от компоновки салона может вмещать до 189–220 пассажиров.
Ранее El Al сообщила о приостановке прямых рейсов из Тель-Авива в Москву. Первоначально причиной авиакомпания называла «ухудшение ситуации в воздушном пространстве над Россией». Ограничение планировалось до сентября, однако позднее его продлили до 22 октября включительно.