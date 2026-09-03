В Петербурге задержали 13 человек за обман мужчин в барах и ресторанах

В Петербурге задержали 13 человек, которых следствие считает участниками организованной группы, обманывавшей мужчин в увеселительных заведениях. Среди обвиняемых — две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, с октября 2025 года по июль 2026-го участники группы знакомились с мужчинами, назначали им встречи в заведениях Петербурга, после чего убеждали покупать напитки и другие товары по ценам, значительно превышавшим их реальную стоимость.

Следствие установило восемь потерпевших. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Задержания провели следователи петербургского СК совместно с сотрудниками 7-го отдела ОРЧ (УР) 2 ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По местам проживания обвиняемых прошли обыски. Следователи устанавливают обстоятельства преступлений и проверяют группу на причастность к другим эпизодам мошенничества.

Карина Дроздецкая