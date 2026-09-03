Дело Ильи Ремесло собираются передать на рассмотрение в петербургский суд

Рассмотрение уголовного дела юриста и блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, пройдет в Санкт-Петербурге, если будет утверждено обвинительное заключение, которое сегодня было передано следствием в прокуратуру, сообщил «Ъ Северо-Запад» его адвокат Сергей Бадамшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело юриста Ильи Ремесло будут слушать в петербургском суде

Фото: скриншот из видео Дело юриста Ильи Ремесло будут слушать в петербургском суде

Фото: скриншот из видео

В Петербурге процесс будет проходить в Приморском районном суде, уточнил господин Бадамшин. В настоящее время его подзащитный находится в московском СИЗО №7. Сегодня столичный Басманный суд продлил ему арест.

Фигуранта арестовали 17 июля. Дело связано с его публикациями в социальных сетях. Блогер не признает вину. В июле его отправили в институт им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. В конце августа специалисты признали юриста вменяемым.

Илья Ремесло получил известность после нападок на Алексея Навального и других оппозиционеров. Однако в марте этого года, к удивлению многих, он опубликовал посты с резкой критикой российских властей и проведения СВО. Вскоре стало известно, что блогера отправили в психиатрическую больницу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илью Ремесло услышали в СКР»

Андрей Кучеров