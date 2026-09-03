Лавров заявил о закрытии институтов Гете в Петербурге после закрытия Русского дома

Отделения Института Гете в России, в том числе в Петербурге, будут закрыты в ответ на прекращение работы Русского дома в Берлине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По словам министра, решение Германии прекратить деятельность российского культурного центра фактически означает сворачивание немецкого культурного присутствия в России. Господин Лавров отметил, что Берлин должен был понимать последствия такого шага.

Ранее власти Германии объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Решение последовало после того, как немецкая сторона возложила на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа.

Москва отвергла эти обвинения. В российском МИД заявили, что Германия не представила доказательств причастности России к произошедшему. 2 сентября временного поверенного в делах ФРГ вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, где закрытие генконсульства и Русского дома назвали очередным шагом к разрушению двусторонних отношений.

При этом замглавы МИД Александр Грушко заявил, что вопрос о разрыве дипломатических отношений с Германией пока не рассматривается.

Карина Дроздецкая