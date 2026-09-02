Главные новости к вечеру 2 сентября
Бывший вице-губернатор Петербурга Елин ушел с поста первого замдиректора Мариинки
МИД РФ допустил закрытие генконсульства Германии в Петербурге
Илья Трабер заявил, что его оклеветали по делу об убийстве
Экс-зампред комтранса Петербурга получил 10 лет за взятку
Пулково не получало уведомлений иностранных авиакомпаний о сокращении рейсов
ЗакС Петербурга намерен стимулировать переход коммерческого транспорта на газ и электричество
Смольный попросил Минстрой пересмотреть план по вводу жилья в Петербурге
В Петербурге открылся крупнейший в России и СНГ электрозарядный хаб
В метро Петербурга впервые протестировали полный цикл беспилотного движения
Запуск больших автобусов в Янино отложили до середины сентября: пассажиры негодуют в очередях