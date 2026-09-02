Главные новости к вечеру 2 сентября

Бывший вице-губернатор Петербурга Елин ушел с поста первого замдиректора Мариинки

МИД РФ допустил закрытие генконсульства Германии в Петербурге

Илья Трабер заявил, что его оклеветали по делу об убийстве

Экс-зампред комтранса Петербурга получил 10 лет за взятку

Пулково не получало уведомлений иностранных авиакомпаний о сокращении рейсов

ЗакС Петербурга намерен стимулировать переход коммерческого транспорта на газ и электричество

Смольный попросил Минстрой пересмотреть план по вводу жилья в Петербурге

В Петербурге открылся крупнейший в России и СНГ электрозарядный хаб

В метро Петербурга впервые протестировали полный цикл беспилотного движения

Запуск больших автобусов в Янино отложили до середины сентября: пассажиры негодуют в очередях