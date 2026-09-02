В метро Петербурга впервые протестировали полный цикл беспилотного движения

В Петербургском метро поезд «Балтиец» впервые протестировали в полностью автоматическом режиме. Состав самостоятельно прошел маршрут от станции «Путиловская» до «Юго-Западной» и обратно, включая оборот в тупиках, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Во время испытаний автоматика обеспечила движение поезда, остановки у платформ и открытие дверей на станциях. Машинист при этом находился в кабине и контролировал работу системы.

Ранее автоматический режим проверяли только на перегонах между станциями. В ходе нового теста специалисты впервые испытали замкнутый цикл, при котором поезд самостоятельно выполнял не только движение по маршруту, но и операции в оборотных тупиках.

Система автоматического управления разработана российским «Трансмашхолдингом». Она отвечает за движение состава, остановку у платформ и реакцию на препятствия на путях. Для пассажиров, как отмечает комтранс, режим работы поезда внешне не будет отличаться от обычной поездки.

В тестировании приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель Комтранса Денис Минкин, начальник метро Евгений Козин, гендиректор ТМХ Кирилл Липа и аким Алма-Аты Дархан Сатыбалды.