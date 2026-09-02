Пулково не получало уведомлений иностранных авиакомпаний о сокращении рейсов

Иностранные авиакомпании не уведомляли петербургский аэропорт Пулково о сокращении количества рейсов или прекращении полетов в Санкт-Петербург на фоне заявлений о безопасности российского воздушного пространства. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в управляющей компании аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утром 2 сентября в Пулково были отменены рейсы турецких перевозчиков

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Утром 2 сентября в Пулково были отменены рейсы турецких перевозчиков

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

«Никаких уведомлений об изменении количества рейсов от иностранных перевозчиков в связи с безопасностью к нам не поступало»,— сообщили в компании.

В ВВСС отметили, что в аэропорт поступают запросы, связанные с отдельными авиакомпаниями и рейсами, однако речь в таких случаях идет об операционных изменениях. В частности, взамен некоторых отмененных рейсов перевозчики назначают замещающие вылеты в тот же день.

«Отмены бывают, но не всегда их надо связывать с какими-то глобальными процессами. На текущий момент долгосрочных изменений в расписании по иностранным перевозчикам в аэропорту Пулково нет»,— подчеркнули в управляющей компании.

Утром 2 сентября в Пулково были отменены рейсы турецких перевозчиков: Pegasus Airlines в Анталью и Turkish Airlines в Стамбул. Отдельные отмены турецких авиакомпаний произошли и в других российских аэропортах. В частности, Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и столько же из московского аэропорта. В авиакомпании сообщили, что на другие даты отмен пока нет, причины корректировки расписания не раскрывались.

В пресс-службе авиакомпании Pegasus Airlines добавили, что отмены связаны с техническими и эксплуатационными причинами. Остальные рейсы будут выполняться по расписанию, заявили в компании.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и пассажирам, использующим российские аэропорты, заявив, что воздушное пространство РФ становится «полностью небезопасным». При этом он подчеркнул, что Украина не намерена атаковать гражданские самолеты. Господин Зеленский заявил, что российское небо будет «де-факто закрываться» на фоне применения украинских беспилотников.

Президент России Владимир Путин назвал слова господина Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Он заявил, что в случае происшествий с гражданской авиацией Россия «найдет, чем ответить». Глава Минтранса РФ Андрей Никитин 2 сентября сообщил, что российские авиационные власти учитывают подобные угрозы и работают в координации с Минобороны и Росгвардией. По его словам, власти рассчитывают не допустить «значимых перерывов» в работе гражданской авиации. При этом временные ограничения на работу аэропортов в целях безопасности продолжат вводиться.

В ночь на 2 сентября ограничения действовали в ряде российских аэропортов. Наиболее заметные последствия возникли в Сочи, где утром задерживались 68 рейсов, 26 из них — более чем на пять часов. По данным Минобороны РФ, с 20:00 1 сентября до 8:00 2 сентября средства ПВО уничтожили 130 беспилотников над российскими регионами и Черным морем.

Полина Пучкова