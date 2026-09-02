Илья Трабер заявил, что его оклеветали по делу об убийстве

Петербургский бизнесмен Илья Трабер заявил, что стал фигурантом дела об убийстве из-за показаний своего бывшего водителя Игоря Лыкова. После прекращения уголовного преследования предприниматель рассказал «Фонтанке», что считает эти показания оговором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен назвал имя того, кто инициировал его уголовное дело

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Бизнесмен назвал имя того, кто инициировал его уголовное дело

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По словам господина Трабера, Игорь Лыков дал следствию сведения, которые стали основанием для привлечения к уголовной ответственности его самого, бизнес-партнера Владимира Даниленко и еще двух человек. Бизнесмен назвал бывшего водителя «негодяем», а также заявил, что не имеет претензий к правоохранительным органам.

«И я благодарен, что следствие потратило время, чтобы разобраться»,— сказал господин Трабер в интервью.

Илья Трабер был задержан в июне вместе с Владимиром Даниленко в рамках расследования убийства выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова. В августе Следственный комитет прекратил уголовное преследование Трабера за непричастностью, после чего его освободили из СИЗО по состоянию здоровья.

Игорь Лыков около полутора лет работал водителем господина Трабера, затем был осужден за мошенничество и отправился на службу по контракту в Минобороны. После обмена пленными он дал показания российскому следствию. Защита бизнесмена предполагала, что свидетель мог действовать из мести бывшему работодателю.

Все подробности — в материале «Ъ Северо-Запад» «Антиквар не при делах».

Карина Дроздецкая