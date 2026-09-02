МИД РФ допустил закрытие генконсульства Германии в Петербурге

Москва может ответить на закрытие российского генконсульства в Бонне ограничениями для германского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает «Ъ».

По его словам, решение властей Германии также поставило под угрозу работу Института имени Гете, занимающегося продвижением немецкой культуры. «Будем отвечать так, как мы сочтем нужным ответить, и тогда, когда будем готовы»,— сказал господин Грушко, добавив, что ответ не должен затянуться.

1 сентября глава МВД Германии Александр Добриндт заявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Берлин связал эти меры с обвинениями России в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.

В российском посольстве в Германии эти обвинения назвали провокацией.

Карина Дроздецкая