Смольный попросил Минстрой пересмотреть план по вводу жилья в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга обратилось в Минстрой России с просьбой пересмотреть план по вводу жилья в 2026 году. Речь идет о показателях, закрепленных в соглашении о реализации регионального проекта «Жилье», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни», пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга предложили скорректировать план жилищного строительства на 2026 год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Власти Петербурга предложили скорректировать план жилищного строительства на 2026 год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Документ был подписан в 2020 году. Согласно ему Санкт-Петербург должен ввести в эксплуатацию в 2026 году около 2,6 млн кв. м жилья, включая многоквартирные и индивидуальные дома.

По данным на середину августа, в городе на Неве ввели в эксплуатацию 606 объектов жилой недвижимости общей площадью 870 тыс. кв. м. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 1,53 млн кв. м.

Всего по итогам 2025 года в городе было введено 2,69 млн кв. м жилья. По текущим оценкам, отставание от установленного на 2026 год плана может составить около 1 млн кв. м.

Матвей Николаев