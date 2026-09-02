ЗакС Петербурга намерен стимулировать переход коммерческого транспорта на газ и электричество

Законодательное собрание Санкт-Петербурга прорабатывает меры по стимулированию перехода коммерческого транспорта на газомоторное топливо. Речь идет, в частности, об автомобилях такси и каршеринга. Об этом журналистам сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге прорабатывают меры по переводу такси и каршеринга на газомоторное топливо

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге прорабатывают меры по переводу такси и каршеринга на газомоторное топливо

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, городские власти также продолжают работу по увеличению числа электромобилей на дорогах Санкт-Петербурга. Электрические автомобили уже используются сервисами каршеринга и такси, и этот процесс планируется развивать дальше.

«Прорабатывается вопрос о стимулировании коммерческого транспорта и переводе его на газомоторное топливо. Это касается такси, каршеринга. Очень много мы работаем в направлении, связанном с тем, чтобы большая часть автомобилей, которая ездит по городу, стала электромобилями»,— сказал Александр Бельский.

Председатель ЗакСа добавил, что одной из мер по улучшению экологической ситуации в городе может стать продление налоговой льготы для владельцев электромобилей.

Матвей Николаев