Запуск больших автобусов в Янино отложили до середины сентября: пассажиры негодуют в очередях

Жители поселка Янино-1 в Ленинградской области в социальных сетях вновь жалуются на то, что с началом нового учебного года на остановках общественного транспорта возникают длинные очереди. По словам пользователей, имеющихся на линиях автобусов не хватает для перевозки пассажиров до ближайших станций метро «Улица Дыбенко» и «Ладожская» в Санкт-Петербурге.

«Каждое утро картина одинаковая: дети, женщины, старики стоят под проливным дождем на пронизывающем ветру — просто чтобы выстоять право залезть в переполненную маршрутку и проехать несчастные восемь километров до метро»,— жалуются жители.

Они указывают, что власти обещали запустить более вместительные автобусы на линии и увеличить их число уже с 1 сентября. Однако, как они отметили, этого не произошло.

Как объяснили «Ъ Северо-Запад» в комитете по транспорту Ленобласти, сейчас в поселке строят разворотное кольцо, без которого запуск более вместительных автобусов в этом месте невозможен.

«Срок запуска нового транспорта сдвинулся на середину сентября. Ситуация находится на контроле у губернатора, мы активно взаимодействуем с инициативной группой»,— рассказали в комитете.

В августе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что транспортную схему в поселке Янино-1 планируют перестроить в три этапа. Для разгрузки системы общественного транспорта в часы пик в поселке планируют запустить автобусы большей вместимости. Глава региона признал, что существующий подвижной состав не справляется с пассажиропотоком.

«В часы пик машин хватает, но небольшой вместимости недостаточно, поэтому на остановках скапливаются очереди. Для крупногабаритного транспорта уже спрямляем узкие места на Ясной улице»,— пояснил Александр Дрозденко.

Вторым этапом реформирования транспортной системы в Янино-1 станет приведение в порядок Ясной улицы. Власти планируют устранить провалы и провести необходимый ремонт, после чего дорогу предполагается передать от застройщика в муниципальную собственность.

Третий этап предусматривает обустройство второго проезда, который проходит параллельно Ясной улице и сейчас фактически представляет собой необустроенную дорогу от Колтушского шоссе. По мере дальнейшей застройки территории здесь должна появиться полноценная улица.

«Тогда два параллельных направления можно будет развести по потокам: по одному транспорт пойдет в одну сторону, по другому — обратно. Это даст Янино более устойчивую схему движения и позволит спокойно пропускать большие автобусы»,— рассказал губернатор.

Матвей Николаев