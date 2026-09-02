Экс-зампред комтранса Петербурга получил 10 лет за взятку

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего заместителя председателя городского комитета по транспорту Рената Ягудина к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Ему также назначили штраф 25 млн рублей и на 10 лет запретили занимать ряд должностей на государственной службе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ягудину также назначили штраф 25 млн рублей и на 10 лет запретили занимать ряд должностей на госслужбе

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Ягудину также назначили штраф 25 млн рублей и на 10 лет запретили занимать ряд должностей на госслужбе

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

По версии следствия, Ягудин договорился через посредника получить от гендиректора ООО «Фавор-Гарант» 3,5 млн рублей за содействие компании в заключении госконтракта на поставку информационных лайтпостеров (рекламная конструкция. — «Ъ») для остановок. Кроме того, речь шла об ускоренной приемке и оплате товара, отсутствии претензий со стороны «Организатора перевозок» и общем покровительстве при будущих закупках.

Посредником выступил Павел Стадник. Он получил от представителя «Фавор-Гаранта» 3,5 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ. Позже Стадник передал Ягудину 2,5 млн рублей в рамках оперативного мероприятия. По данным суда, миллион рублей бывший чиновник решил оставить посреднику в качестве вознаграждения.

Ягудин вину признал частично, не оспаривая фактические обстоятельства дела. Стадник признал вину полностью и активно содействовал следствию. Суд назначил Стаднику семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Ренат Ягудин занимал пост заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга с апреля 2021 года. Он был задержан и заключен под стражу в октябре 2024 года.

Карина Дроздецкая