Бывший вице-губернатор Петербурга Елин ушел с поста первого замдиректора Мариинки

Бывший вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покинул пост первого заместителя художественного руководителя — директора Мариинского театра. Об этом стало известно «ДП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Елин занимал должность с 4 августа 2025 года по 3 августа 2026 года по трудовому договору

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Господин Елин занимал должность с 4 августа 2025 года по 3 августа 2026 года по трудовому договору

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Упоминание господина Елина исчезло из раздела «Администрация» на сайте театра 24 августа. В Мариинском театре изданию подтвердили, что он занимал должность с 4 августа 2025 года по 3 августа 2026 года по трудовому договору. Сам Евгений Елин сообщил изданию, что его контракт закончился. О дальнейших планах он пока не стал рассказывать.

Евгений Елин начал работать в правительстве Петербурга в 2009 году, возглавив комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. В 2012 году он стал вице-губернатором — председателем комитета финансов Ленинградской области. Годом позже господин Елин занял пост заместителя министра экономического развития России, где, в частности, курировал федеральную космическую программу.

В январе 2019 года господин Елин был назначен вице-губернатором Петербурга, а в феврале 2021-го перешел в S7 Group, где возглавил космическое направление. В 2024 году стало известно о продаже им 17% в ООО «Промсистемы», занимающемся ремонтом и обслуживанием газовых турбин иностранного производства, петербургскому АО «Инженерный центр судостроения».

Карина Дроздецкая