В Петербурге открылся крупнейший в России и СНГ электрозарядный хаб

В Петербурге на Октябрьской набережной открылся многофункциональный электрозарядный хаб «Правобережный» на 22 станции и 80 зарядных портов. По словам губернатора региона Александра Беглова, такого объекта по масштабу пока нет ни в России, ни в странах СНГ. Хаб рассчитан на обслуживание до 1,1 тыс. автомобилей в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мощность зарядных портов составляет от 160 до 240 кВт

Фото: Пресс-служба Смольного Мощность зарядных портов составляет от 160 до 240 кВт

Фото: Пресс-служба Смольного

Как передает корреспондент «Ъ Северо-Запада», мощность зарядных портов составляет от 160 до 240 кВт. На территории предусмотрены отдельные зоны для электробусов, каршеринга, коммунальной и другой крупногабаритной техники. Для водителей работают круглосуточные теплые зоны ожидания с Wi-Fi и вендинговыми автоматами.

К началу сентября в Петербурге насчитывалось более 7 тыс. электромобилей и свыше 15 тыс. подзаряжаемых гибридов. Городская сеть насчитывает около 500 электрозарядных станций. С 2023 года в Петербурге ввели 146 быстрых станций мощностью более 149 кВт, рассказал журналистам господин Беглов.

Губернатор также отметил, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются главным источником загрязнения воздуха в Петербурге, формируя 68% городских выбросов.

«Петербург системно снижает эту нагрузку. На городских маршрутах работают более 2800 автобусов на газомоторном топливе. Все городские котельные переведены на природный газ. И сегодня, по оценке Росгидромета, уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как низкий. Это лучший из возможных показателей в России»,— прокомментировал губернатор Петербурга.

«Правобережный» стал третьим объектом инвестора в городе. Ранее менее крупные зарядные хабы появились на дороге на Турухтанные острова и улице Жукова.

Карина Дроздецкая