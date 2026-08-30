Главные новости за неделю 24–30 августа. Ростов-на-Дону и область

В субботу около 40 жителей двух многоквартирных домов в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, поврежденных при атаке БПЛА, отправили в пункт временного размещения. Экспертный центр при ДГТУ приступил к обследованию поврежденных домов. После завершения экспертизы будет решено, смогут ли жители вернуться в свои квартиры.

Четверо детей пострадали в результате атаки беспилотников на Ростовскую область. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района. У пострадавших минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны. Еще двое детей находятся в удовлетворительном состоянии.

В Ростовской области зафиксирован дефицит топлива на трети автозаправочных станций. Согласно данным Минпромэнерго Ростовской области, предоставленным Торгово промышленной палате региона, проблема затронула 34 % из 605 действующих АЗС.

Доля затрат жителей Ростовской области на ЖКУ в потребительских расходах составила 9,1% в 2025 году. Это 5,9 тыс. руб. Годом ранее этот показатель был равен 8,8%.

В Каменске-Шахтинском в понедельник в результате падения обломков дронов повреждения получили 33 частных дома, пять нежилых помещений и четыре автомобиля. В городе Донецке (Ростовская область) было повреждено остекление в восьми частных домах. Возгорание в лесном массиве в Каменском районе удалось ликвидировать.

Лесной пожар в Цимлянском районе распространился на площади 221 га. Возгорание возникло утром 28 августа в Лозновском лесу неподалеку от хутора Лозной. Работу пожарных двое суток осложняли неблагоприятные погодные условия. В воскресенье около 08:30 пожар удалось локализовать.

На время ремонта собственного здания девять творческих коллективов Ростовской государственной филармонии переедут в здание бывшего кинотеатра «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба донского правительства. В сообщении уточняется, что в ближайшие три года на этой площадке будут проходить концерты, творческие встречи и музыкальные фестивали – всего более 200 программ ежегодно.

За первые семь месяцев 2026 года в Ростовской области ввели в эксплуатацию 753 тыс. кв. м индивидуального жилья — это на 22 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводят аналитики «Дом.РФ». Спад оказался одним из наиболее существенных среди регионов лидеров по объему индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В Ростовской области пересмотрят нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за жалоб жителей на переполненные контейнерные площадки и перебои с вывозом мусора. Решение принято на заседании регионального штаба по ТКО.

На территории Ростовской области с 18:00 28 августа ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Сложившаяся ситуация привела к скоплению значительных объемов сельхозпродукции у производителей.

Еврейская община приступила к проектированию культурного центра в центре Ростова-на-Дону у Ворошиловского моста. Для его строительства потребуется снести два многоквартирных дома и еще семь строений на участке между улицами Ульяновской и Донской.

Аукцион по продаже имущественного комплекса АО «Птицефабрика Белокалитвинская» признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих совершить покупку. Имущество АО выставили на аукцион повторно с начальной ценой 671,5 млн руб.

Правоохранительные органы и медики устанавливают обстоятельства родов у 12-летней школьницы в Ростове-на-Дону. Проверка проводится в отношении 15-летнего брата девочки. По предварительным данным, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ — совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.