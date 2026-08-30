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В Цимлянском районе Ростовской области площадь лесного пожара выросла до 221 га

Лесной пожар в Цимлянском районе распространился на площади 221 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возгорание возникло утром 28 августа в Лозновском лесу неподалеку от хутора Лозной. Работу пожарных двое суток осложняли неблагоприятные погодные условия. Сегодня около 08:30 пожар удалось локализовать.

Сейчас в тушении огня задействованы 192 человека и 83 единицы техники. Привлечены силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, муниципалитета, кроме того, в ликвидации огня участвуют добровольцы.

Мария Иванова

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