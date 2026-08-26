Ввод ИЖС на Дону сократился на 22% за семь месяцев

За первые семь месяцев 2026 года в Ростовской области ввели в эксплуатацию 753 тыс. кв. м индивидуального жилья — это на 22 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводят аналитики «Дом.РФ».

Спад оказался одним из наиболее существенных среди регионовлидеров по объему индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Более выраженное снижение зафиксировано лишь в Краснодарском крае (1,3 млн кв. м, 45 %) и Московской области (4,1 млн кв. м, 36 %).

На фоне общего сокращения сегмента ИЖС отдельные регионы демонстрируют рост. Так, в Чеченской Республике объем введенного индивидуального жилья за январь — июль 2026 года достиг 1,03 млн кв. м (+25 % к показателю прошлого года), в Республике Дагестан — 876 тыс. кв. м (+27 %), в Самарской области — 688 тыс. кв. м (+12 %).

При этом в Ростовской области наблюдается противоположная динамика в сегменте многоквартирного домостроения. С начала года в регионе ввели 593 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах (МКД) — это на 32 % превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Мария Хоперская