Ростовская филармония на три года переедет в здание бывшего кинотеатра

На время ремонта собственного здания девять творческих коллективов Ростовской государственной филармонии переедут в здание бывшего кинотеатра «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба донского правительства. В сообщении уточняется, что в ближайшие три года на этой площадке будут проходить концерты, творческие встречи и музыкальные фестивали – всего более 200 программ ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Как пояснили в пресс-службе, для того, чтобы обеспечить комфортные условия для работы артистов и непрерывность творческого процесса, между филармонией и арендодателем заключен договор аренды до 2028 года.

Сейчас в здании бывшего кинотеатра «Ростов» на ул. Большая Садовая, 122 в центре донской столицы идет реконструкция. Общая стоимость работ, которыми занимается Группа «Агроком», составляет 500 млн руб.

Реновация стартовала в январе 2026 года. За это время специалисты проложили системы водоснабжения, вентиляции и отопления, смонтировали автоматическую систему пожаротушения, демонтировали аварийные конструкции, усилили каркас и укрепили перекрытия.

Сейчас в здании идет создание современного концертного зала. Он рассчитан на 770 мест. В проекте предусмотрены цифровые и акустические решения, гримерные, несколько кафе, гардероб, санитарные комнаты и офисные помещения. При разработке дизайн-проекта учтена стилистика здания советского модернизма, построенного в 1966 году.

«Важно, что сохраняется узнаваемость облика здания. Но при этом внутри и снаружи очень много современных решений – по оборудованию, по свету, по оснащению. Это позволит обеспечить комфортные условия для работы артистов и непрерывность творческого процесса, пока собственное здание филармонии будет находится на реконструкции. Хорошее решение, которое мы приняли совместно с инвесторами, собственниками здания», – процитировали в пресс-службе губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Завершить основные строительные и отделочные работы планируется уже этой осенью.

Мария Хоперская