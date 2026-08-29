В Ростове правоохранители проверяют обстоятельства родов у 12-летней девочки

Правоохранительные органы и медики устанавливают обстоятельства родов у 12-летней школьницы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщили, что врачи перинатального центра в Ростове приняли роды у несовершеннолетней. Главный врач учреждения Максим Уманский передал информацию о произошедшем правоохранителям. В Минздраве Ростовской области заявили, что сведения о ребенке, семье, диагнозах и других обстоятельствах, связанных с несовершеннолетними, разглашению не подлежат.

По предварительным данным, девочка ранее встала на учет по беременности в женской консультации. Беременность выявили в мае 2026 года. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в оперативных службах, проверка также проводится в отношении 15-летнего брата девочки. Правоохранители усматривают в его действиях признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ — совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Валерий Климов