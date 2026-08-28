Ростовская Еврейская община проектирует культурный центр у Ворошиловского моста

Еврейская община приступила к проектированию культурного центра в центре Ростова-на-Дону у Ворошиловского моста. Для его строительства потребуется снести два многоквартирных дома и еще семь строений на участке между улицами Ульяновской и Донской. Об этом сообщил donnews.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

со ссылкой на информацию председателя общины Михаила Потапова.

Как пояснил он, это будет многоформатное пространство — культурное и благотворительное направление, программы для детей, подростков и молодежи. Проект сейчас на стадии разработки эскизов, площадь и этажность здания еще не определены. На участке находятся девять строений, в том числе два аварийных дома — община несколько лет назад приобрела землю уже вместе со зданиями под снос.

Поскольку территория расположена в исторической части города, новое здание придется вписать в исторический облик города. В проекте заложили возможность разместить социальные и спортивные объекты, общепит, магазины и парковку, однако коммерческого проекта не будет — общине не хватает нерелигиозных площадей для благотворительных направлений.

Сроки строительства пока неизвестны: проект только проходит разработку и согласования и выставлен на общественное обсуждение. О планах освоить участок сообщалось еще в 2024 году — тогда речь шла об общественном здании с акцентом на детские программы, синагогу здесь строить не планируют.

Наталья Белоштейн