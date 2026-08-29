В Ростове около 40 жителей эвакуированных домов остаются в пункте временного размещения

Около 40 жителей двух многоквартирных домов в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, поврежденных при ночной атаке БПЛА, размещены в пункте временного размещения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По его словам, экспертный центр при Донском государственном техническом университете приступил к обследованию поврежденных домов. После завершения экспертизы будет решено, смогут ли жители вернуться в свои квартиры.

В ПВР организовано горячее питание, жильцы могут подать заявления на получение материальной помощи. Для жителей пострадавших домов также создали специальный чат, где им передают актуальную информацию о ситуации.

Александр Скрябин также сообщил, что пообщался с медиками, которые оказывали помощь пострадавшим. «Держу ситуацию на контроле»,— заявил глава города.

В результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 11 человек. Девять из них остаются в больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района, в том числе четыре ребенка. Состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней тяжести, одна девочка находится в тяжелом состоянии, ей провели операцию. Еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

В Пролетарском районе Ростова обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома, после чего была организована эвакуация жителей. Режим ЧС ввели в границах поврежденных домов.

Валерий Климов