В Ростовской области пересмотрят нормативы накопления мусора на фоне жалоб жителей

В Ростовской области пересмотрят нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за жалоб жителей на переполненные контейнерные площадки и перебои с вывозом мусора. Решение принято на заседании регионального штаба по ТКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал от руководителей трех региональных операторов устранить нарушения. По его словам, последствия урагана и нехватка техники не могут служить достаточным объяснением срывов графиков вывоза отходов.

Регоператоры должны ежедневно предоставлять главам муниципалитетов информацию о количестве техники, вышедшей на линии, и ее дефиците. При необходимости компании обязаны привлекать дополнительный транспорт и оперативно менять маршруты вывоза.

Пересмотр нормативов и усиление контроля должны обеспечить более стабильный вывоз отходов и не допустить переполнения контейнерных площадок.

Валерий Климов