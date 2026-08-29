Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала о состоянии детей после атаки БПЛА на Дону

Четверо детей госпитализированы после атаки беспилотников на Ростовскую область, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По ее словам, дети находятся в больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района. У пострадавших минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны. Еще двое детей находятся в удовлетворительном состоянии.

Львова-Белова сообщила, что находится на связи с представителями Ростовской области и региональным уполномоченным по правам ребенка Тамарой Шевченко. «Врачи оказывают необходимую помощь»,— написала она.

Также детский омбудсмен сообщила о пострадавших детях в Белгородской области. По ее данным, после атаки БПЛА пострадали двое детей в возрасте шести и десяти лет, один из них госпитализирован.

Валерий Климов