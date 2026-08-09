Главные новости за выходные 8–9 августа

При атаке беспилотников по Белгороду погибли пять человек, еще 25 получили ранения. В городе повреждены десятки жилых домов.

МИД Сирии сообщил о соглашении с Россией по военным базам в Тартусе и Хмеймиме. Согласно меморандуму, гражданская инфраструктура перейдет под контроль сирийских властей, военные объекты будут использоваться как совместные «центры подготовки и повышения квалификации».

Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что турецкие власти ограничили движение коммерческих судов в черноморской акватории.

«Росатом» начал возвращать российских сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе, утверждает ТАСС.

Израиль отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный «Советом мира» и поддержанный президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль требует полного разоружения «Хамас» и будет и дальше противостоять неприемлемым предложениям.

Иранское госагентство Mehr показало видео с аятоллой Моджтабой Хаменеи — первое с момента его назначения на пост верховного лидера. Источники ТАСС в Иране заявили, что этот ролик сняли давно. При этом собеседники агентства настаивают, что Моджтаба Хаменеи здоров.

Бывший глава Верховного суда Венгрии Андраш Бака согласился стать президентом страны.

В Москве суд отправил под арест действующего и бывшего гендиректоров компании-производителя беспилотных систем «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Им инкриминируется особо крупное мошенничество.

Состояние здоровья бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось — рак распространился и дал метастазы в кости и органы, сообщил его сын Хантер Байден.