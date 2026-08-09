Россия и новые власти Сирии договорились о судьбе военных баз в Тартусе и Хмеймиме

Власти России и Сирии пришли к соглашению о дальнейшем использовании российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на пресс-службу МИДа страны.

«После полутора лет интенсивных переговоров... судьба двух российских баз в Хмеймиме и Тартусе наконец-то решена путем достижения меморандума о взаимопонимании, в котором изложены особенности следующего этапа отношений между двумя сторонами», — указано в заявлении.

В публикации SANA указано, что меморандум подразумевает «реорганизацию российского присутствия на сирийском побережье, в ходе которой сирийское государство возьмет на себя управление гражданскими объектами, прежде всего аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим причалом в порту Тартус», что позволит «постепенно интегрировать их в систему гражданского управления».

«Что касается военных баз и объектов, обе стороны договорились пересмотреть их функции, преобразовав их из военных баз в совместные центры подготовки и повышения квалификации», — заявили в МИД Сирии.

Переходный период, в течение которого должна состояться реорганизация, продлится три месяца. После этого «новые договоренности вступят в силу».

«Этот шаг является наиболее значимым с начала переговоров ... он открывает двери для нового этапа в сирийско-российских отношениях», — подытожили в сирийском МИДе.

Российские власти заявления сирийской стороны пока не комментировали.

О том, что переходная администрация Сирии хочет изменить статус российской авиабазы Хмеймим, превратив ее в тренировочный и гуманитарный пункт, источники «Ъ» сообщили в апреле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее не исключал, что обе российские базы могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия переписывает базовый принцип».