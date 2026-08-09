Пять человек погибли при атаке БПЛА на Белгород

В результате атаки беспилотников на Белгород погибли пять человек. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Согласно сводке, тело погибшего мужчины нашли при разборе завалов в многоэтажном жилом доме, в который попал БПЛА. Также умер один из раненых, доставленных в больницу.

Врио губернатора Александр Шуваев ранее сообщил о трех погибших и 25 пострадавших. В оперштабе уточняли, что погибли двое мужчин и женщина, среди пострадавших были двое несовершеннолетних.

В городе повреждены около 30 многоквартирных домов, десятки автомобилей, частные дома, социальные и коммерческие объекты. В пунктах временного размещения находятся 26 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте.