Bloomberg: Турция ограничила судоходство в Черном море

Власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники По их словам, это решение связано «с растущей обеспокоенностью правительства» Турции по поводу участившихся нападений на российские и украинские суда в этом районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По данным агентства, Генеральное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направляющихся в Новороссийск, что в настоящее время оно не выдает транзитные разрешения на такие рейсы. Ведомство также увеличило время рассмотрения заявок на проход через Дарданелльский пролив, утверждают собеседники Bloomberg.

МИД Турции призывал Россию и Украину снизить напряженность в Черном море. На этой неделе надбавки за военные риски ввели как минимум четыре линии, работающие в Черном море. Участники рынка ожидаются, что часть грузов переключится на сухопутные маршруты через Грузию, Азербайджан и Иран. По данным источника “Ъ”, Новороссийск в большей степени обслуживает локальные рынки Черного моря и Средиземноморья, которые в сравнении с Китаем имеют не так много крупных альтернативных маршрутов, потому весомого переключения объемов ждать не стоит.

Подробности — в материале «Ъ» «Контейнеры нагружают надбавками».