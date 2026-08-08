ТАСС: Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву на следующей неделе
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский переговорщик Джаред Кушнер могут совершить визит в Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Поездка может состояться «в диапазоне недели — дней десяти», уточнил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву во время телефонного разговора в июне.
Стив Уиткофф провел семь встреч с Владимиром Путиным после вступления Дональда Трампа в должность президента США в 2025 году. Последние переговоры прошли 22 января в Кремле.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, прибыли в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным 2 декабря 2025 года, где обсуждалась новая версия мирного плана по Украине. В Кремле тогда назвали этот план «очень хорошей основой» для дальнейших обсуждений. Это был шестой визит Стива Уиткоффа в Москву после прихода Дональда Трампа к власти.
Кремль рассчитывал на визит американских переговорщиков в январе 2026 года для продолжения диалога, который Дмитрий Песков назвал необходимым и важным. Источники Bloomberg сообщали, что американские переговорщики планировали представить Владимиру Путину последнюю версию мирного плана по Украине, но даты не утверждались из-за нестабильной обстановки в Иране и неопределенности со стороны России.
21 января 2026 года Стив Уиткофф анонсировал встречу с Владимиром Путиным на следующий день, 22 января, куда он должен был прибыть вместе с Джаредом Кушнером. Уиткофф сообщил, что русские просят об этой встрече, и за последние недели был достигнут значимый успех в урегулировании на Украине. Позже, 22 января, Дмитрий Песков подтвердил, что Кушнер и Уиткофф прибудут в Москву после 19:00 для встречи с Владимиром Путиным и продолжения разговора по украинской тематике.