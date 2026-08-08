ТАСС: Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский переговорщик Джаред Кушнер могут совершить визит в Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Поездка может состояться «в диапазоне недели — дней десяти», уточнил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву во время телефонного разговора в июне.

Стив Уиткофф провел семь встреч с Владимиром Путиным после вступления Дональда Трампа в должность президента США в 2025 году. Последние переговоры прошли 22 января в Кремле.