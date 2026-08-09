Власти Ирана впервые показали видео с Моджтабой Хаменеи
Иранское госагентство Mehr впервые показало видео с аятоллой Моджтабой Хаменеи
Иранские СМИ опубликовали видеозапись с верховным лидером Моджтабой Хаменеи впервые с момента его назначения в марте 2026 года. Государственное агентство Mehr показало короткий ролик с господином Хаменеи, сидящим на ковре в окружении нескольких мужчин.
Фото: Mehr News Agency
На видео наложена аудиодорожка с песнопениями, поэтому о чем беседуют герои ролика, неясно. Также неизвестно, когда было снято видео.
Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана вскоре после начала военной кампании США и Израиля. Ранее пост занимал его отец, Али Хаменеи, который погиб при атаке 28 февраля. 12 марта Моджтаба Хаменеи впервые выступил с обращением, которое в текстовом формате транслировали по телевидению и в электронных СМИ. Лично перед камерами он не появлялся. Зарубежные СМИ писали о тяжелом состоянии его здоровья. Иранские власти подтверждали, что господин Хаменеи был ранен при ударе США, но настаивали, что ранение было легким.
Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана 9 марта 2026 года Советом экспертов Ирана, в который входят 88 богословов. Церемония присяги новому лидеру прошла в тот же день, и Корпус стражей исламской революции (КСИР) сразу же заявил о полной поддержке Моджтабы Хаменеи. До своего избрания Моджтаба Хаменеи не был одной из самых заметных фигур среди иранских богословов и находился в тени своего отца, Али Хаменеи.
Зарубежные СМИ сообщали о ранении Моджтабы Хаменеи при ударе США и Израиля 28 февраля 2026 года, но власти Ирана подтверждали, что ранение было легким. По данным Reuters, Моджтаба Хаменеи получил тяжелые травмы лица и ног при авиаударе по резиденции в Тегеране 28 февраля, но сохранил ясность ума и дистанционно участвует в совещаниях. Сын Али Хаменеи Моджтаба был ранен при атаке, по данным The Times of Israel, которая ссылалась на израильские спецслужбы.
Из-за длительного отсутствия в публичном пространстве с начала военной операции США и Израиля, ЦРУ и израильская разведка «Моссад» пытались подтвердить, что Моджтаба Хаменеи действительно стал правителем страны. От его имени транслировалось обращение к народу 12 марта 2026 года, но видеообращения по случаю Новруза, как это традиционно делал его отец, не было. Власти Ирана заявляли, что верховный лидер полностью здоров, несмотря на незначительные травмы, полученные при ударе США и Израиля.