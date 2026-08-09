Власти Ирана впервые показали видео с Моджтабой Хаменеи

Иранские СМИ опубликовали видеозапись с верховным лидером Моджтабой Хаменеи впервые с момента его назначения в марте 2026 года. Государственное агентство Mehr показало короткий ролик с господином Хаменеи, сидящим на ковре в окружении нескольких мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mehr News Agency Фото: Mehr News Agency

На видео наложена аудиодорожка с песнопениями, поэтому о чем беседуют герои ролика, неясно. Также неизвестно, когда было снято видео.

Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана вскоре после начала военной кампании США и Израиля. Ранее пост занимал его отец, Али Хаменеи, который погиб при атаке 28 февраля. 12 марта Моджтаба Хаменеи впервые выступил с обращением, которое в текстовом формате транслировали по телевидению и в электронных СМИ. Лично перед камерами он не появлялся. Зарубежные СМИ писали о тяжелом состоянии его здоровья. Иранские власти подтверждали, что господин Хаменеи был ранен при ударе США, но настаивали, что ранение было легким.