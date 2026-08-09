Нетаньяху отверг план «Совета мира» Трампа о выводе войск из Газы
Израиль отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный «Советом мира» и поддержанный президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.
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«Хочу внести ясность. Израиль отвергает документ из 15 пунктов, — заявил господин Нетаньяху на заседании правительства. — Армия обороны Израиля не будет осуществлять вывод войск, пока ХАМАС не будет разоружен». Разоружение должно включать все виды оружия, включая «тяжелое и менее тяжелое вооружение». «Мы говорим о подлинном разоружении, а не о фиктивном», — подчеркнул премьер-министр.
По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль обсуждает свои опасения с США, которые предлагают разные варианты урегулирования. «Некоторые из них приемлемы для нас, а некоторые — нет», — отметил премьер-министр. Он подчеркнул, что Израиль будет противостоять неприемлемым идеям и продолжит пресекать угрозы. Господин Нетаньяху также подчеркнул, что никогда не примет палестинское государство в Газе или на Западном берегу.
Член политбюро «Хамаса» Бассем Наим заявил AFP, что США и посредники должны оказать давление на Израиль. Страна должна «придерживаться плана и не препятствовать процессу из-за внутриполитических причин и задач избирательной кампании».
О достижении соглашения Дональд Трамп объявил 31 июля. По данным Axios, сделка предполагает постепенную сдачу «Хамасом» тяжелого и легкого вооружения, передачу карт тоннелей, а также транзит власти в регионе к новому технократическому правительству. Взамен руководство «Хамаса» может получить амнистию, а ЦАХАЛ отойдет к позициям до октября 2025 года. «Хамас» подтвердил готовность следовать договоренности.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее, в январе 2026 года, уже выражал несогласие с составом «Совета мира» по Газе, заявив, что он не был согласован с Израилем и противоречит его политике. Задача «Совета мира», созданного президентом США Дональдом Трампом, заключается в урегулировании конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас».
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп планировал объявить о переходе мирного процесса в секторе Газа ко второму этапу. Эта фаза соглашения предусматривает вывод основной части израильских войск из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил и запуск новой управленческой структуры, которую должен возглавить «Совет мира». Тогда же планировались переговоры с палестинским движением «Хамас» об отказе от власти в обмен на вывод израильских войск.
Согласно информации от августа 2026 года, «Совет мира» заключил первый контракт на строительство военной базы в секторе Газа, рассчитанной на 150 марокканских военнослужащих. Объект будет расположен примерно в 1,6 км от израильской границы. «Совет мира» был учрежден в январе 2026 года для контроля за соблюдением условий мирного соглашения.