Нетаньяху отверг план «Совета мира» Трампа о выводе войск из Газы

Израиль отверг план вывода войск из сектора Газа, представленный «Советом мира» и поддержанный президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Хочу внести ясность. Израиль отвергает документ из 15 пунктов, — заявил господин Нетаньяху на заседании правительства. — Армия обороны Израиля не будет осуществлять вывод войск, пока ХАМАС не будет разоружен». Разоружение должно включать все виды оружия, включая «тяжелое и менее тяжелое вооружение». «Мы говорим о подлинном разоружении, а не о фиктивном», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль обсуждает свои опасения с США, которые предлагают разные варианты урегулирования. «Некоторые из них приемлемы для нас, а некоторые — нет», — отметил премьер-министр. Он подчеркнул, что Израиль будет противостоять неприемлемым идеям и продолжит пресекать угрозы. Господин Нетаньяху также подчеркнул, что никогда не примет палестинское государство в Газе или на Западном берегу.

Член политбюро «Хамаса» Бассем Наим заявил AFP, что США и посредники должны оказать давление на Израиль. Страна должна «придерживаться плана и не препятствовать процессу из-за внутриполитических причин и задач избирательной кампании».

О достижении соглашения Дональд Трамп объявил 31 июля. По данным Axios, сделка предполагает постепенную сдачу «Хамасом» тяжелого и легкого вооружения, передачу карт тоннелей, а также транзит власти в регионе к новому технократическому правительству. Взамен руководство «Хамаса» может получить амнистию, а ЦАХАЛ отойдет к позициям до октября 2025 года. «Хамас» подтвердил готовность следовать договоренности.