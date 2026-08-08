Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море
Турция направила России и Украине предложение объявить мораторий на удары по судам в Черном море. Анкара ожидает ответа сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Мы призвали стороны к созданию механизма для объявления прекращения огня. По этому поводу поступали запросы от украинцев»,— сказал господин Фидан в интервью агентству Anadolu.
Военные действия в Черном море создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок, подчеркнул Хакан Фидан. «Атакам подвергаются турецкие суда либо суда с турецкими владельцами или турецким экипажем, это становится для нас серьезной проблемой»,— добавил он.
Из-за участившихся атак власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море, сообщало агентство Bloomberg. Ранее МИД Турции призывал Россию и Украину снизить интенсивность боевых действий в Черном море.
В декабре 2025 года глава МИД Турции Хакан Фидан уже сообщал, что Турция передала России и Украине свои опасения по поводу атак на суда в Черном море, обсудив этот вопрос с министрами иностранных дел обеих стран. Он заявлял о нежелании, чтобы торговые маршруты и суда становились целями, так как это ведет к эскалации конфликта в географическом и методологическом плане. МИД Турции также провел обсуждения инцидентов в Черном море с временным поверенным в делах России в Турции Алексеем Ивановым и послом Украины в Анкаре Нариманом Джеляловым.
За две недели до этого заявления в Черном море атакам подверглись три танкера: Kairos и Virat у турецкого побережья, ответственность за удары по которым взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы, а также Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. В конце мая 2026 года МИД Турции также заявлял, что беспилотник атаковал турецкое судно, следовавшее из Одесского порта Украины в Турцию, и обещал принять меры для предотвращения эскалации. Российский МИД в июне 2026 года выразил готовность сотрудничать с Анкарой для урегулирования ситуации в Черноморской акватории, чтобы устранить угрозы безопасности гражданскому судоходству.