Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море

Турция направила России и Украине предложение объявить мораторий на удары по судам в Черном море. Анкара ожидает ответа сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы призвали стороны к созданию механизма для объявления прекращения огня. По этому поводу поступали запросы от украинцев»,— сказал господин Фидан в интервью агентству Anadolu.

Военные действия в Черном море создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок, подчеркнул Хакан Фидан. «Атакам подвергаются турецкие суда либо суда с турецкими владельцами или турецким экипажем, это становится для нас серьезной проблемой»,— добавил он.

Из-за участившихся атак власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море, сообщало агентство Bloomberg. Ранее МИД Турции призывал Россию и Украину снизить интенсивность боевых действий в Черном море.