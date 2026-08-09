«Росатом» начал возвращать российских сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране

Росатом начал возвращать российских специалистов на площадку АЭС «Бушер» в Иране. Первые пять сотрудников инженерно-технического персонала уже приступили к работе. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Следующая группа из нескольких десятков сотрудников направится на объект в течение двух недель. «Конечно, при условии, что не произойдет очередная эскалация конфликта между США и Ираном», — добавил господин Лихачев (цитата по «Интерфакс»). По его словам, если ситуация останется стабильной, численность персонала на объекте достигнет 100 человек уже осенью.

Глава «Росатома» отметил, что возвращение всех ранее эвакуированных специалистов возможно только после подписания окончательных договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий.

На данный момент общее число российских сотрудников на проекте — 25 человек. Сейчас на площадке продолжается строительство основных и вспомогательных зданий для энергоблоков №2 и №3, а также ведутся подготовительные работы на гидротехнических объектах.