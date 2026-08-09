«Росатом» начал возвращать российских сотрудников на АЭС «Бушер» в Иране
Росатом начал возвращать российских специалистов на площадку АЭС «Бушер» в Иране. Первые пять сотрудников инженерно-технического персонала уже приступили к работе. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Следующая группа из нескольких десятков сотрудников направится на объект в течение двух недель. «Конечно, при условии, что не произойдет очередная эскалация конфликта между США и Ираном», — добавил господин Лихачев (цитата по «Интерфакс»). По его словам, если ситуация останется стабильной, численность персонала на объекте достигнет 100 человек уже осенью.
Глава «Росатома» отметил, что возвращение всех ранее эвакуированных специалистов возможно только после подписания окончательных договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий.
На данный момент общее число российских сотрудников на проекте — 25 человек. Сейчас на площадке продолжается строительство основных и вспомогательных зданий для энергоблоков №2 и №3, а также ведутся подготовительные работы на гидротехнических объектах.
В июле 2026 года глава «Росатома» Алексей Лихачев допустил постепенное возвращение сотрудников на АЭС «Бушер» группами по 25–30 человек, если ситуация останется спокойной. Ранее, 6 июля 2026 года, Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» планирует постепенно возвращать специалистов на иранскую АЭС «Бушер» с середины июля. Однако уже 10 июля шесть специалистов «Росатома», направленные на АЭС «Бушер», были временно остановлены в Тегеране из-за новых ударов вблизи объекта.
Эвакуация российских сотрудников с АЭС «Бушер» началась после 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. К 20 апреля 2026 года «Росатом» эвакуировал всех 632 сотрудников с АЭС «Бушер», оставив 20 добровольцев на площадке и четырех в Тегеране для поддержания инфраструктуры. 4 апреля 2026 года Алексей Лихачев сообщил, что примерно через 20 минут после атаки на АЭС «Бушер» выехали автобусы со 198 эвакуируемыми российскими специалистами.
С 28 февраля 2026 года АЭС «Бушер» четыре раза подвергалась ударам, при этом 4 апреля 2026 года снаряд попал в ограждение станции, что привело к гибели одного сотрудника охраны и повреждению одного здания. 7 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, но Алексей Лихачев тогда отметил, что перспективы прекращения огня неясны и оно может быть прервано в любой момент.