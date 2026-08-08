Бывший глава Верховного суда Венгрии согласился стать президентом страны

Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение партии «Тиса» стать президентом республики. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака

Фото: magyartisza Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака

Фото: magyartisza

Официально церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры Андраша Баки требуется две трети голосов членов парламента. Фракция «Тисы» имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа, на восьмой день после объявления результатов тайного голосования.

Оппозиционная партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» отказалась участвовать в голосовании, так как считает отстранение бывшего президента Венгрии Тамаша Шуйока незаконным. «Мы не будем участвовать в этой драме с выдвижением кандидатов и выборами, которая разрастается до масштабов мыльной оперы»,— сказал депутат от партии «Фидес» Янош Бока (цитата по Telex).

Петер Мадьяр после вступления в должность в мае обвинил Тамаша Шуйока в игнорировании злоупотреблений бывшего премьер-министра Виктора Орбана и призвал его уйти в отставку. Господин Мадьяр инициировал принятие поправки к конституции, которая позволила отстранить президента от должности. Срок его полномочий должен был истечь в 2029 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту указали на дверь».