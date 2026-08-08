Бывший глава Верховного суда Венгрии согласился стать президентом страны
Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение партии «Тиса» стать президентом республики. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака
Фото: magyartisza
Официально церемония избрания состоится 11 августа на заседании Национального собрания. Для утверждения кандидатуры Андраша Баки требуется две трети голосов членов парламента. Фракция «Тисы» имеет 141 место из 199. Новый президент вступит в должность 19 августа, на восьмой день после объявления результатов тайного голосования.
Оппозиционная партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» отказалась участвовать в голосовании, так как считает отстранение бывшего президента Венгрии Тамаша Шуйока незаконным. «Мы не будем участвовать в этой драме с выдвижением кандидатов и выборами, которая разрастается до масштабов мыльной оперы»,— сказал депутат от партии «Фидес» Янош Бока (цитата по Telex).
Петер Мадьяр после вступления в должность в мае обвинил Тамаша Шуйока в игнорировании злоупотреблений бывшего премьер-министра Виктора Орбана и призвал его уйти в отставку. Господин Мадьяр инициировал принятие поправки к конституции, которая позволила отстранить президента от должности. Срок его полномочий должен был истечь в 2029 году.
Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту указали на дверь».
Тамаш Шуйок, бывший президент Венгрии, был избран на пост в феврале 2024 года правящими партиями «Фидес» и Христианско-демократической народной партией по предложению премьер-министра Виктора Орбана. Он стал главой государства после отставки предыдущего президента Каталин Новак, которая покинула пост на фоне скандала с помилованием осужденного за соучастие в деле о сексуальном насилии в детском доме.
В апреле 2026 года оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, получила 141 место из 199 в парламенте Венгрии, а правящая коалиция Виктора Орбана «Фидес» — 52 мандата. После своей победы на парламентских выборах Петер Мадьяр пообещал отстранить от власти президента Тамаша Шуйока, который являлся сторонником бывшего премьера Виктора Орбана.
Премьер-министр Петер Мадьяр в мае 2026 года инициировал внесение 17-й поправки к конституции, предусматривающей досрочное прекращение полномочий действующего президента. Парламент Венгрии 13 июля 2026 года большинством голосов (139 из 199) одобрил эти поправки, несмотря на то, что партия «Фидес» бойкотировала голосование, а Тамаш Шуйок подписал поправку 19 июля 2026 года, заявив о несогласии с ее содержанием.