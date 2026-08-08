Сын Джо Байдена сообщил об ухудшении здоровья отца

Состояние здоровья бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось — рак распространился и дал метастазы в кости и органы. Об этом сообщил его сын Хантер Байден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент США Джо Байден

Фото: Jeff Roberson, File / AP Бывший президент США Джо Байден

Фото: Jeff Roberson, File / AP

«Это очень больно и крайне изнурительно во многих отношениях»,— сказал Хантер Байден BBC. «Рак — это очень тяжело. На это очень грустно смотреть»,— добавил он.

Джо Байдену 83 года. В мае 2025 года у него диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Спустя несколько месяцев он перенес операцию по удалению раковых клеток.

Господин Байден занимал должность президента США с 2021 по 2025 год. На момент вступления в должность он был самым пожилым человеком на посту президента США.