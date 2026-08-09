В Москве по обвинению в мошенничестве арестованы производители дронов

Кузьминский райсуд Москвы 8 августа отправил действующего и бывшего гендиректоров компании-производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию под арест. Им инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Соответствующая информация размещена в базе суда. Фабула уголовного дела правоохранителями пока не разглашается.

Зарегистрированная в Москве в феврале 2018 года компания «Дрон Солюшн» работает в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Как говорится на сайте компании, она разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе нейросетей. Отдельно подчеркивается, что разработанные фирмой беспилотники могут, в отличие от обычных дронов, действовать практически в любых климатических условиях, поэтому они наиболее эффективны при авиамониторинге нефтегазовой инфраструктуры, наблюдении за очагами возгорания, обеспечении периметровой охраны. Основные совладельцы компании, как следует из открытых источников,— ее руководитель Вячеслав Барбасов (около 40%), Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы (около 23%), Иракли Хазалия является миноритарием ООО.

Александр Александров