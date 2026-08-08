Главные новости за 8 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Обломки украинского БПЛА упали территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате атаки произошел пожар, который ликвидировали к 14:50 дня. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

В Краснодаре дважды включали сирены, предупреждая об опасности атаки БПЛА.

В Севастополе 8 августа несколько раз отражали атаку ВСУ. Военные сбили 35 украинских БПЛА. Осколки и пули повредили более 20 домов и 10 автомобилей. Пострадавших нет.

В Геленджике горит лес.

В Краснодарском крае посещаемость ресторанов, кафе и заведений сегмента «фастфуд» (сетевые и несетевые торговые точки) в январе-июне 2026 года сократилась на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи антидепрессантов в Крыму выросли на 37%,

Медианный чек на покупку товаров для строительства и ремонта в январе—июне 2026 года вырос в Краснодарском крае и Крыму на 12%, а в Адыгее — на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии 2026 года застройщики заработали на реализации квадратных метров на первичном рынке недвижимости (жилой и коммерческой, сделки по ДДУ) Сочи 11,4 млрд руб. Это в 4,2 раза ниже аналогичного показателя 2024 года.