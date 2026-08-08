На Кубани, в Крыму и Адыгее товары для строительства и ремонта подорожали на 12%

Медианный чек на покупку товаров для строительства и ремонта в январе—июне 2026 года вырос в Краснодарском крае и Крыму на 12% (до 11,4 тыс. руб. и 12,6 тыс. руб. соответственно), а в Адыгее — на 13% (до 10,3 тыс. руб.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

При этом количество покупок товаров для строительства и ремонта сократилось — на 3% на Кубани, на 2% в Крыму и на 1% в Адыгее.

«В секторе непродовольственных товаров в целом и в категории строительства и ремонта в частности в первой половине 2026 года наблюдалась стагнация. На фоне более высокой базы 2025 года, ввиду сберегательных моделей поведения потребителя, многие отложили или отказались от ремонта и строительных нужд. Оборот сектора обеспечивает в основном ценовая составляющая. Цены на стройматериалы стали еще выше уровня прошлого года. При этом по товарам для дома фиксируется снижение ценника за счет выбора более бюджетных вариантов и малых покупок, проходящих через онлайн-канал. Покупательский трафик обеспечивают, как правило, лишь ремонтные нужды владельцев новых квартир и потребности в обновлении арендной жилплощади (на фоне роста стоимости аренды жилья) в крупных городах, а также закупки для дач»,— прокомментировали эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Маргарита Синкевич